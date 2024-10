Einen 39-jährigen Autofahrer, der nicht nur alkoholisiert, sondern auch unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß, hat die Polizei am Sonntag gegen 23.30 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Laut einer Mitteilung fiel den Beamten im Verlauf einer Verkehrskontrolle in der Landauer Straße bei der Überprüfung des 39-Jährigen Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab demnach eine Konzentration von mehr als zwei Promille. Der Fahrer gab zudem an, unter dem Einfluss von THC zu stehen. Er musste eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde sichergestellt.