Mit seinem Krankenfahrstuhl verunglückt ist ein erheblich alkoholisierter Mann am frühen Samstagabend in der Sauterstraße in Neustadt. Nach Angaben der Polizei hatte der 68-Jährige gegen 18.20 Uhr mit seinem bis zu 45 Stundenkilometer zugelassenen Gefährt versucht, einen Radfahrer in einer Kurve zu überholen. Dabei verlor er die Kontrolle und kollidierte mit dem Bordstein. Dadurch fiel der Krankenfahrstuhl samt seinem Fahrer um. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Es stellte sich heraus, dass er mit 2,0 Promille erheblich alkoholisiert war. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Krankenfahrstuhl entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.