175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz macht einiges möglich. Sogar eine Sandwich-Fahrt.

„Fahren Sie Sandwich?“ So lautete eine der Fragen, die zahlreiche Fahrgäste am Montagnachmittag beim Anblick des Dampfzuges nach Bad Dürkheim stellten. Gemeint war damit, ob der Zug mit zwei Loks startet – was in Bad Dürkheim das „Umfahren“ des Zuges vor der Rückfahrt nach Neustadt ersparte.

An der Spitze die Dampflok 58311 der Ulmer Eisenbahnfreunde, die schon früher bei Dampfzugveranstaltungen in der Pfalz zum Einsatz kam. Am Zugende die 378.78, beim Kuckucksbähnel auch „Sissi“ genannt, die sonst den Zug nach Elmstein zieht.

Beide Loks waren nicht nur bei der Ankunft in Bad Dürkheim wie in Neustadt „umlagert“, sondern auch im Zug selbst waren viele Eisenbahnfans unterwegs. Ein Fahrgast sprach im Scherz von einer „Nachfolgefahrt“ im Erlebnisbereich des Neun-Euro-Tickets – oder eben, je nach Sichtweise, von einer „Sandwichfahrt“.

Eisenbahnfreaks und Nostalgiereisende, Opas und Omas, junge Väter und Mütter mit ihren Kindern, von denen einige sofort nach dem Start durch das gleichmäßige Rattern und Schaukeln in den „Schlaf der Gerechten“ gewiegt wurden. So schön kann Eisenbahnfahren sein.