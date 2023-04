Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein abwechslungsreiches französisch-spanisches Programm verspricht das nächste Gastspiel des „Mandelring Quartetts“ im heimischen Saalbau. Gemeinsam mit Starharfenistin Marie-Pierre Langlamet will das Quartett damit im zwölften Jahrgang endlich das Jubiläum zur ersten Dekade seiner Neustadter Klassikreihe begehen.

Ob sie wohl ausreichen, die Tage im Kalender, um all die Jubiläumsfeiern zu fassen, die in den beiden Corona-Jahren erst einmal in den Wartestand versetzt wurden? Das international gefeierte