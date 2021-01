Mitten in Haßloch hat es am Mittwochmittag einen Zusammenstoß zwischen einem Wildschwein und einem Auto gegeben. Nach Angaben der Polizei war die 55-jährige Fahrerin eines VW Caddy gegen 12 Uhr von der Kirchgasse in die Schießmauer eingebogen, als ein Schwarzkittel „unbekannter Herkunft“ unachtsam die Fahrbahn überquerte und es zur Kollision kam. Am Auto wurde die Front leicht beschädigt. Das Wildschwein indes zeigte sich unbeeindruckt und lief in den Lachener Weg und in Richtung Rotkreuzstraße weiter. Letztmalig wurde das Wildschwein im Burgweg gesehen. Weitere Meldungen, dass er sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten hat, so die Polizei, gab es nicht.