Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 45.000 Euro: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag am Ortseingang Mußbach. Der Polizei zufolge hatte eine 82-jährige Fahrerin in Höhe des Supermarkts die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie streifte den Wagen vor ihr, geriet dann erst auf die Gegenfahrbahn und dann in den Straßengraben. An der Einfahrt zum Supermarkt überfuhr sie im Anschluss ein Reklameschild und kam schließlich mit der Wagenfront auf dem Dach eines ausfahrenden Pkw zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls entsteht an beiden Autos Totalschaden. Die Landesstraße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.