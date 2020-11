Obwohl er schon seit einigen Jahren in Deutschland lebt, hat ein 36-jähriger Autofahrer aus Neustadt seinen ausländischen Führerschein noch nicht umschreiben lassen. Das hat die Polizei bei einer Kontrolle in der Nacht auf Sonntag in der Neusatzstraße festgestellt, weshalb sie nun ermittelt. Der Mann konnte nur einen Führerschein vorweisen, der ihm in einem Land außerhalb der Europäischen Union ausgestellt wurde. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.