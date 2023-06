Ein Fahrzeugführer hat einen Weinberg in der Nähe der Adolf-Kolping-Straße hinter dem Globus-Markt beschädigt und ist unerkannt weggefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Stahlpfosten vermutlich mit einem Traktor touchiert, sodass einzelne Reben abbrachen. Den Tatzeitraum grenzt sie zwischen Freitag, 2. Juni, und Freitag, 9. Juni, ein. Zur Höhe des Sachschadens gibt es derzeit noch keine Angaben. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 06321-8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.