Der Thomas-Nast-Verein bietet Grundschulen ein Unterrichtskonzept zu Karikaturen an, das den Nachwuchs zu den Werten der Demokratie hinführen soll.

Grundschulkindern ist Thomas Nast vielleicht schon einmal als Zeichner von Santa Claus begegnet. Doch Hans-Joachim Schatz ist überzeugt, dass sie auch mit politischen Karikaturen umgehen können. Schatz, Vorstandsmitglied des Thomas-Nast-Vereins und ehemaliger Schulleiter der Neustadter Westschule (heute Heinz-Sielmann-Schule), hat dazu eine Unterrichtskonzept für die dritten und vierten Klassen erarbeitet. Dabei steht Thomas Nast im Mittelpunkt, der 1940 in Landau geboren wurde, sechs Jahre später mit seiner Familie in die USA auswanderte und dort zum „Vater der politischen Karikatur“ wurde. An Nasts Lebensgeschichte könnten Schüler erkennen, dass die Werte, für die der Zeichner eingetreten sei, auch für sie von Bedeutung seien, heißt es in dem Konzept. Dem Nachwuchs werde bewusst, dass es wichtig sei, die eigene Meinung kritisch zu äußern, wie es Nast getan habe. „Sie erkennen an seinen Karikaturen das Streben nach einem friedlichen Miteinander der Menschen, unabhängig ihrer Herkunft und Hautfarbe.“

Schatz berichtet, dass das Konzept in drei Klassen in Landauer Grundschulen erfolgreich erprobt worden sei. Er sei dabei ebenso wie die Lehrkräfte überrascht gewesen, „dass auch Drittklässler sich in dieser doch sehr anspruchsvollen Stunde nicht überfordert sahen“. Schatz kommt zu dem Schluss: „Man darf Grundschulkindern schon einiges zutrauen.

Foto: Thomas-Nast-Verein/oho

Mit Nasts Karikaturen könnten unterschiedliche auch komplizierte Probleme thematisiert werden, etwa Korruption. Dazu gibt es eine Illustration über einen New Yorker Bürgermeister, der viel Geld, das der Stadt gehörte, in die eigene Tasche steckte. Auch Themen wie Aufrüstung, Umweltverschmutzung oder benachteiligte Minderheiten sind Teil des Unterrichtskonzepts. Schulen, die sich dafür interessieren, können sich an Schatz wenden, unter der E-Mai-Adresse hajoschatz@t-online.de.