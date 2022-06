Die Neustadter Polizei hat am Dienstag auf der B39 in Höhe des Geinsheimer Sportplatzes einen Autofahrer geblitzt, der mit Tempo 99 unterwegs war. Erlaubt sind dort aber nur 70 Kilometer pro Stunde. Die Kontrolle fand zwischen 11.30 und 13.45 Uhr statt. Laut Polizei waren zwölf Fahrer zu schnell unterwegs. Außerdem überprüften die Polizisten die Ausstattung in den Autos. In mehreren Fällen hätten Warnwesten, Verbandskästen und Warndreiecke gefehlt. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle zwischen 23 Uhr und Mitternacht in der Landauer Straße wurden nur zwei Temposünder erwischt. Der „Spitzenreiter“ fuhr 69 statt 50. Rund um Mitternacht nahm die Polizei in der Louis-Escande-Straße Alkoholkontrollen vor. Alle Fahrer hätten sich vorbildlich verhalten und seien nüchtern unterwegs gewesen, lobt die Polizei.