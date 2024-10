Erlaubt war Tempo 30, doch ein 22-Jähriger war bei einer Polizeikontrolle in der Rennbahnstraße in Haßloch am Mittwochmorgen deutlich schneller unterwegs: 65 Kilometer pro Stunde ergaben die Geschwindigkeitsmessungen bei ihm, wie die Polizei mitteilt. Ihn erwarten ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot. Insgesamt 14 Geschwindigkeitsüberschreitungen stellte die Polizei nach eigenen Angaben zwischen 10.15 und 11.30 Uhr fest – und kündigt weitere Geschwindigkeitskontrollen in Haßloch an.