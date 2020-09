Die Polizei hat am Montag in der Zeit von 7.30 bis 12.30 Uhr im Bereich der Schöntalschule und der Heinz-Sielmann-Grundschule in Neustadt die Geschwindigkeit im Straßenverkehr kontrolliert. In drei jeweils einstündigen Kontrollintervallen stellten die Beamten 44 Geschwindigkeitsverstöße fest, die entsprechend geahndet wurden. Die in einer 30er-Zone gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 60 km/h. In zwei Fällen waren die Kinder nicht ausreichend gesichert. Die Fahrer mussten ein Bußgeld bezahlen.