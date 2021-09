Mit einer Höchstgeschwindigkeit von rund 230 km/h ist ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Neustadt in der Nacht auf Dienstag vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, sollte der Fahrer gegen 1 Uhr auf der Kreisstraße 9 kontrolliert werden. Auf das Signal zum Anhalten reagierte er aber mit Flucht. Zunächst fuhr er auf die Bundesstraße 39, von dort auf die Autobahn in Richtung Ludwigshafen. An der Anschlussstelle Haßloch fuhr der junge Mann ab, in der Meckenheimer Straße endete der Fluchtversuch schließlich mit einem Unfall: Beim Abbiegen stürzte der Motorradfahrer laut Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit, zuvor hatte er noch eine Verkehrsinsel gequert. Der Grund für die Flucht war der Polizei zufolge schnell gefunden: Der 20-Jährige besaß keinen Führerschein und stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt. Weil sich der Fahrer bei dem Sturz leicht verletzt hatte, kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.