Am Freitag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Von 7.30 Uhr bis 7.45 Uhr wurde in der Landwehrstraße die Zone-30 kontrolliert. Zur Mittagszeit stand die B 39 bei Geinsheim auf dem Plan, am Nachmittag die 70er-Zone auf der L 516 bei Königsbach. Insgesamt wurden 26 Verstöße geahndet. Es gab 20 Verwarnungen und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Spitzenreiter in Geinsheim war ein Motorradfahrer. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h war dieser mit 120 km/h unterwegs. In Königsbach toppte dies noch ein Fahrer mit 129 km/h. Mit Fahrverboten müssen fünf Verkehrsteilnehmer rechnen.