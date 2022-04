Die Neustadter Kerwesaison 2022 ist wieder wie vor Corona gestartet: Am Freitagabend wurde in Lachen-Speyerdorf am Froschbrunnen die Speyerdorfer Froschkerwe eröffnet. Damit wurde auch ein neues Froschkönigspaar gekrönt, was Weinprinzessin Elisabeth II. übernahm. Neu im Amt sind Romy Lehr und Miriam Huber, beide gehen in die vierte Klasse und gehören den „Notenhüpfern“ an, was gute Tradition ist. Drei Jahre statt nur ein Jahr mussten ihre Vorgängerinnen Anika Walther und Lina Kuhn durchhalten, zwischendrin sogar die Kostüme neu genäht werden, weil die Kinder aus den alten herausgewachsen waren. Ein großer Applaus war ihnen sicher.

Nicht nur, aber auch wegen des guten Wetters war der Kerwebesuch laut Ortsvorsteher Claus Schick am Freitag und Samstag hervorragend. Am Sonntag gibt es eine kleine Pflanzenbörse, der Kerwe-Gottesdienst am Morgen wurde angesichts des Regens vom Autoscooter in die Kirche verlegt. Auch am Montag kann gefeiert werden, bevor die erste Froschkerwe nach Corona am Dienstag bei der Landjugend ihren Abschluss findet.