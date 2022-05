Mit Spülmittel oder einem anderen Reinigungsmittel, das Unbekannte in der Nacht auf Samstag in großen Mengen in den Cittàslowbrunnen geschüttet haben, ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Darüber informierte auf Anfrage der Maikammerer Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU). Die Technik sei zum Glück nicht beeinträchtigt. Der Schaum habe am Samstagmorgen über einen Meter hoch auf dem Platz gestanden. Um ihn zu beseitigen, sei der Bauhof mit drei Helfern sechs Stunden im Dienst gewesen.