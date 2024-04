In Branchweiler setzt man beim Segen weiter auf Sicherheit.

Jahrelang beschäftigte sie so gut wie jeden Lebensbereich, und das weltweit. Gefühlt ist die Pandemie aber nun vorüber. Auch wenn immer noch Corona-Krankheitsfälle auftreten, ist die Vor-Corona-Normalität längst wieder in den Köpfen angekommen. Nur vereinzelt findet man noch Relikte aus jener vergangenen Zeit, die tatsächlich letztes Jahr noch allgemeine Realität war.

Manchmal erwischt man öffentliche Maskenträger, die sich und ihre Umwelt vor Keimen und Viren schützen wollen. Hin und wieder sind aufgestellte Spender an Geschäften und Einrichtungen sogar noch immer mit Desinfektionsmittel gefüllt. Oder mit Weihwasser, wie im Gemeindezentrum St. Bernhard in Branchweiler. Dort setzt man wohl weiter auf Sicherheit.

Klinisch reiner Segen

Man hat in mehreren Jahren Pandemie gelernt, dass eine Schale, in die jeder seine Finger tauchen soll, kein hygienischer Ort sein kann. Selbst bei größter Eigenpflege und penibler Sauberkeit entsteht durch zu viele Hände ein Süppchen, das heute niemandem mehr zugemutet werden soll. Recht so, denkt man und nimmt das geweihte Wasser per Sensorspender auf. Der Segen kommt damit berührungslos und klinisch rein. Sogar eine Anleitung wurde handgefertigt, die neben dem Spender steht und sogar ohne Sprachkenntnisse oder Lesefähigkeit simpel und eingängig den Gebrauch erklärt.

Wir wollen hoffen, dass der Weihwasserspender nicht aus der Corona-Zeit übrig geblieben ist, es sich also um frisches, geweihtes Wasser handelt. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Denn Bischof Karl-Heinz Wiesemann war ja erst kürzlich vor Ort …