Aus Sicht der Neustadter Polizei ist der Jahreswechsel ohne größere Probleme verlaufen. Das wenige, was in der Nacht auf 1. Januar gemeldet worden sei, seien Ruhestörungen oder Streitigkeiten gewesen. Dazu zählt ein Vorfall am Bayernplatz gegen 3 Uhr: Begonnen habe alles mit einem Wortgefecht, so die Polizei. Dann habe einer der Beteiligten „mit einer Schreckschusspistole herumgefuchtelt“. Diese konnte ihm aber von einem anderen Mann abgenommen werden, wobei der 38-Jährige leicht verletzt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.