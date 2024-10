In Schlangenlinien ist am Donnerstag um 13.45 Uhr laut Polizei ein Auto auf der B39 von Neustadt in Richtung Lambrecht gefahren. In Lambrecht konnte das Fahrzeug kontrolliert werden. Der 64-jährige Fahrer war zwar fahrtüchtig – allerdings stellte sich bei der Kontrolle laut Polizei heraus, dass er keinen gültigen Führerschein hat.