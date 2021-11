Mehrere Hauswände, Verteilerkästen, Autos und die Fahrbahn im Mühlpfad sind am Samstag zwischen 16 und 18.45 Uhr mit roter Farbe besprüht worden. Im Bereich Mühlpfad/Ecke Füllergasse wurde eine Spraydose mit roter Haarfarbe gefunden, wie sie zum Beispiel an Fasnacht oder Halloween benutzt wird. Dabei dürfte es sich laut Polizei um die zum Sprühen verwendete Farbe gehandelt haben. Bisher sind fünf geschädigte Privatpersonen bekannt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Im betroffenen Zeitraum hörten mehrere Anwohner eine Gruppe vermutlich junger Menschen lautstark durch den Mühlpfad ziehen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.