Ist der Baum komplett hinüber, klappt es eben auch nicht mehr wirklich mit dem Nistplatz. Sozusagen eine unvermeidbare Zwangsräumung aus Gründen der Unbewohnbarkeit. Aber zumindest neben der L540 in Richtung Duttweiler müssen Vögel deswegen keineswegs ihr weiteres Dasein als obdachlose Singvögel fristen. Dort gibt es auf dem abgesägten Baumstamm eine smarte Lösung: eine neue Hütte auf altem Holz.

Ob das schicke und ziemlich massiv aussehende Eigenheim aus dem ursprünglich beseitigten Holzbestand gefertigt wurde, ist jedoch äußerst unwahrscheinlich – das würde angesichts der entfernten Baumkrone nur wenig Sinn ergeben. Doch immerhin hat sich an dieser Stelle augenscheinlich trotzdem jemand viele Gedanken gemacht, wie man den sicher ungern in Kauf genommenen Schaden für die armen Tiere umgehend wiedergutmachen kann. Und so gibt es adäquaten Ersatz fürs kurzfristig entgangene Wohnglück.

Alles fast wie bei einer Ersatzpflanzung. Nur mit derselben guten Aussicht und Lage wie zuvor. Und vermutlich bedeutend schneller, als irgendwo anders erst noch einem neuen Bäumchen jahrelang beim Heranwachsen zuschauen zu müssen. Ganz ohne ein auf Nesttransporte spezialisiertes Umzugsunternehmen zu suchen. Immerhin gibt es jetzt wahrscheinlich keine späte Rache mehr auf dem Autolack des Holzfällers, falls die nun doch nicht wohnungslos Gewordenen mal in der Stadt über sein Auto fliegen sollten.