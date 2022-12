Nach eigener Aussage nur zwei Bier getrunken hatte ein 37-jähriger Landauer, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Landauer Straße in Neustadt von der Polizei kontrolliert wurde. Laut Polizeibericht nahmen die Beamten bei der ersten Ansprache des Mannes gegen 0.35 Uhr einen starken Alkoholgeruch wahr. Deshalb baten sie den Landauer zum Atemalkoholtest, der 1,56 Promille anzeigte. Der Mann musste mit zur Dienststelle, um eine Blutprobe abzugeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren, außerdem wird die Führerscheinstelle über die Trunkenheitsfahrt informiert.