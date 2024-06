Ab September gibt es in Neustadt für die Saison 2024/25 für Besucher städtischer Kulturveranstaltungen ein Kombi-Ticket. Das heißt, wer dann Veranstaltungen der Neustadter Kulturabteilung im Saalbau besucht, kann mit der Eintrittskarte auch kostenlos Busse und Bahnen im gesamten Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) nutzen. SPD-Nahverkehrsexperte Werner Schreiner hatte im Februar diese Pläne scharf kritisiert, da seiner Meinung nach eine Abstimmung mit dem ÖPNV-Angebot versäumt worden sei. Dies wurde RHEINPFALZ-Informationen zufolge inzwischen nachgeholt, und in nicht öffentlichen Sitzungen wurden für die Abendstunden zusätzliche Busangebote auf den Weg gebracht. Ergänzend dazu hat der Stadtrat am Donnerstag einstimmig einem von Schreiner ausgearbeiteten Prüfauftrag an die Verwaltung zugestimmt. Schreiner erläuterte, dass es darum gehe, bei Bussen und Bahnen „abends Lücken zu schließen“ – etwa in Richtung Hambacher Schloss sowie Richtung Bad Dürkheim und Geinsheim/Gommersheim. Außerdem wird geprüft, ob das Kombi-Ticket für alle Saalbau-Veranstaltungen eingeführt werden kann.