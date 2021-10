35 Stundenkilometer ist eindeutig zu schnell für ein Klapprad. Diese Erfahrung musste ein 45-jähriger am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Kirrweilerer Marktstraße machen. Laut Polizei sauste der Mann nach eigenen Angaben mit diesem Tempo in Richtung Venningen, als er in einer Linkskurve mit seinem Klapprad stürzte. Resultat: diverse Schürfwunden, das Klapprad blieb heil. Dass der Mann einen Fahrradhelm trug, dürfte laut Polizei Schlimmeres verhindert haben.