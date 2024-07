Mit seiner Harley-Davidson stürzte ein 66-jähriger Motorradfahrer am Sonntagmorgen gegen 10.45 Uhr im Kreisel an der Speyerdorfer Straße/Nachtweide. Nach Angaben der Polizei rutschte er gegen einen Bordstein und wurde dabei leicht verletzt. Zur Abklärung der Verletzungen wurde er ins Krankenhaus verbracht. Im Kreisverkehr kollidierte das Motorrad mit einem Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.