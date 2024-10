Einem 17-Jährigen ist es in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.40 Uhr zum Verhängnis geworden, dass er auf sein Handy schaute, während er auf dem Fahrrad in Kirrweiler unterwegs war. Nach Angaben der Polizei bemerkte er deshalb einen in der Hauptstraße geparkten Transporter zu spät. Der junge Mann schlug mit seinem Kopf die Heckscheibe des Fahrzeuges ein und zog sich dadurch Schnittverletzungen im Gesicht zu. Zum Unfallzeitpunkt trug der 17-Jährige keinen Fahrradhelm. Außerdem wurde bei ihm ein Atemalkoholtest ein Wert von 0,79 Promille gemessen. Wegen seiner Verletzungen wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zudem erwartet ihn nun ein Strafverfahren.