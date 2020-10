Mit einem in Haßloch gestohlenen Linienbus hat ein 19-jähriger Speyerer in der Nacht zum Dienstag ein Feld der Verwüstung hinterlassen. Nach Angaben der Polizei hat der Mann in die Hauptstraße in Böhl sechs Fahrzeuge und ein Hoftor beschädigt und einen Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro verursacht. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Im weiteren Verlauf ermittelte die Polizei, dass der Bus offenbar in Haßloch von einem Busdepot eines westpfälzischen Unternehmens entwendet worden war. Dort stellten Beamte der Haßlocher Polizei fest, dass weitere acht Busse teilweise beschädigt waren und Unfallspuren aufwiesen. In der Nähe des Depots in Haßloch fiel den Beamten ein verdächtiger Mann auf, der bereits zuvor in der Nähe der Unfallstelle in Böhl kontrolliert worden war. Nach einem kurzen Fluchtversuch wurde der 19-Jährige gestellt. Er räumte ein, gemeinsam mit einem 16-Jährigen aus Neustadt die Fahrzeuge im Depot beschädigt, einen der Busse gestohlen und den Unfall verursacht zu haben. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Kumpan wurde ermittelt. Der verursachte Gesamtschaden wird auf 90.000 Euro geschätzt. Hier lesen Sie mehr.