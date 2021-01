Ein Unbekannter hat mit einem gestohlenen Auto am Dienstagabend in Neustadt zwei Unfälle gebaut und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei informierten Zeugen gegen 22 Uhr über eine Verkehrsunfallflucht. Der beschriebene VW sei zunächst über die Huttenstraße gefahren worden. An der Kreuzung zur Ursinusstraße habe der Unbekannte den Wagen gewendet, es wurde mehrfach gehupt. Bei seiner Fahrt über die Pulverturmstraße hat der Fahrer zwei Unfälle mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro verursacht. Die Polizei fand den VW geparkt in Tatortnähe. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass das Fahrzeug entwendet worden war. Der Halter hatte den VW zuletzt vor zwei Wochen genutzt und erfuhr erst von den Polizisten von dem Diebstahl. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06321/854-0 zu melden.