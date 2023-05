Mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war laut Polizeibericht ein 31-Jähriger aus Pirmasens mit seinem Transporter. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Sauterstraße in Neustadt. Er befand sich nach eigener Aussage zu dem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der ausländische Führerschein, den der Pirmasenser den Beamten aushändigte, „eine Totalfälschung“ war. Für den Mann war daher die Fahrt beendet, die Fahrzeugschlüssel musste er einem Arbeitskollegen übergeben. Der 31-Jährige muss sich demnächst in zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung verantworten.