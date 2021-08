Ein 23-Jähriger, der mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war, hat am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf der K 23 zwischen Frankeneck und Esthal einen Unfall verursacht. Laut Polizei wollte er an einer unübersichtlichen Stelle in Richtung Esthal überholen, als ein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn entgegenkam. Der 28-jährige Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, der 55-Jährige, der überholt wurde, bremste ebenfalls stark ab und zog nach rechts, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der 23-Jährige zog ebenfalls nach rechts und kollidierte mit dem Fahrzeug des 55-Jährigen. Verletzte gab es nicht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der vorgelegte Führerschein des 23-Jährigen eine Totalfälschung war, heißt es in der Polizeimeldung.