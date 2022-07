Weil er zu schnell unterwegs war, fiel am Samstag um 20 Uhr der Polizei ein Rollerfahrer in der Böhler Straße auf. Kontrolliert wurde schließlich nicht nur der 16-jährige Fahrer, sondern auch der Roller. Die Polizei stellte fest, dass dieser „frisiert“ war, und bis zu 70 km/h fuhr. Der erlaubte Wert von 45 km/h wurde also bei weitem überschritten. Der Roller wurde sicher gestellt. Zudem wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eröffnet.