In der Mittagspause mehrere Anzeigen eingehandelt hat sich laut Polizeibericht ein 46-Jähriger aus Lambrecht am Mittwochmittag. Die Beamten hatten den Mann, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungsplakette unterwegs war, in der Wiesenstraße in Lambrecht kontrolliert. Die Beamten stellten schnell fest, dass der 46-Jährige falsche Personalien angeben hatte und unter dem Einfluss von THC stand. Den E-Scooter übergaben die Polizisten dem rechtmäßigen Eigentümer. Der 46-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Er sieht mehrere Verfahren entgegen.