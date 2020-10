Die Polizei hat am Mittwoch gegen 23.30 Uhr einen 29-jährigen Autofahrer in Neustadt dabei erwischt, der trotz Dorgenkonsums am Steuer saß. Der Mann bewies dabei mehrfach, dass er den Wagen hätte lieber stehen lassen sollen. Der Mann war einer Streife aufgefallen, weil er in der Landauer Straße über eine Verkehrsinsel fuhr. So kam es, dass sie ihm folgten. Anschließend blendete der Peugeot-Fahrer den Gegenverkehr mit seinem Fernlicht, das er grundlos eingeschaltet hatte. Darüber hinaus fuhr er Schlangenlinien, sodass ihn die Beamten aufforderten, anzuhalten. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann Marihuana konsumiert hatte. Das bestätigte ein Drogenvortest. Dem Mann wurde zwecks einer Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen. Den Führerschein ist der 29-Jährige erst einmal los, auch hat er nun eine Strafanzeige am Hals.