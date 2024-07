Mit Faustschlägen ist am Samstag gegen 2.15 Uhr in Lambrecht ein 49-Jähriger angegriffen worden. Laut Polizei stand der 49-Jährige mit seiner Frau auf einem Parkplatz in der Hauptstraße und diskutierte lautstark. Plötzlich habe sich eine Gruppe aus drei unbekannten Personen in die Diskussion eingemischt. Schließlich habe eine Person aus der Gruppe den Mann mit Faustschlägen attackiert und leicht verletzt. Hinweise zu den Unbekannten liegen nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.