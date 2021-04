Ein Zeuge hat der Polizei am Samstag gegen 19 Uhr gemeldet, dass ein betrunkener Mann mit seinem Auto in der Robert-Stolz-Straße in Neustadt unterwegs sei. Die Polizisten suchten das Gebiet ab, jedoch ohne Erfolg. Danach suchten sie die Adresse des ermittelten Fahrzeughalters auf. Das Auto stand unverschlossen vor dem Anwesen, den zuvor beschriebenen Fahrer trafen die Polizeibeamten in der Wohnung an. Er gab an, nicht gefahren zu sein und auch keinen Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab 3,96 Promille. Der 51-jährige Neustadter erklärte dies mit einem Schluck Wodka am Mittag. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.