Das wird teuer: Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen der Polizei Neustadt bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Hambach ins Netz gegangen. Statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde ist er 94 km/h gefahren. Neben einem Bußgeld in Höhe von 400 Euro muss er mit einem Fahrverbot von einem Monat und zwei Punkten im Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen. Die Polizei hatte zwischen 7.30 und 9.50 Uhr in der Dammstraße die Geschwindigkeit gemessen. Von den 114 gezählten Fahrzeugen waren 19 zu schnell unterwegs.