Ein 22-Jähriger hat eine Strafanzeige am Hals, weil er Montagnacht auf dem Parkplatz Festwiese in Neustadt ein Fallmesser mit sich getragen hat. Wie die Polizei mitteilt, fällt der Gegenstand, der eine 8,5 Zentimeter lange Klinge aufwies, unter dem Waffengesetz und ist somit verboten. Darüber hinaus hatte der junge Man ein Jagdmesser mit einer Klingenlänge von 15 Zentimetern bei sich. Die Polizei wurde nur deshalb auf den 22-Jährigen aufmerksam, weil sie zuvor in der Nähe eine fünfköpfige Gruppe entdeckte, die dicht beieinanderstanden. Da sie aus mehr als zwei Haushalten stammen, haben sie gegen coronabedingten Kontaktbeschränkungen verstoßen und müssen nun mit Post vom Ordnungsamt rechnen.