Nach einem Radfahrer, der Verkehrsunfallflucht begangen haben soll, sucht die Haßlocher Polizei. Ihrem Bericht zufolge war eine 44-Jährige am Samstag mit ihrem VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarkts im „Zwerchgraben“ unterwegs, als plötzlich ein Fahrradfahrer von links gegen die Wagenfront stieß. Er hob sein Fahrrad auf und fuhr davon, an dem Pkw entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Radler nimmt die Polizeiinspektion Haßloch unter 06324 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.