Verräterische Spuren an ihren Autos entdeckten zwei Kunden des Haßlocher dm-Markts am Nachmittag des 18. Februar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die beiden Fahrer zu ihren Wagen zurückkamen, die nebeneinander auf dem Kundenparkplatz standen, stellten sie Kratzer in Längsrichtung und in gleicher Höhe an beiden Autos fest. Die Polizei geht aufgrund der Spuren davon aus, dass die Schäden mit einem Einkaufswagen verursacht worden sind. Zwischen 14.50 und 15.10 Uhr muss sich der Vorfall ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, 06324/9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de, zu melden.