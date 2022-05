Ist Ihnen das schon einmal aufgefallen: (Fast) Alle jungen Frauen tragen derzeit weiße Sneakers. Das sind sportliche Schuhe. Und sie müssen eben weiß sein. Das ist vielleicht nicht unbedingt praktisch in der Pflege, aber offensichtlich der aktuelle Modetrend. Mir wäre das nicht weiter aufgefallen, aber auch meine Tochter trägt jetzt diese Schuhe, und so bin ich darauf aufmerksam geworden.

Die Sache mit den weißen Schuhen hat mich nachdenklich gemacht. Auf manches muss ich erst hingewiesen werden, damit ich es wahrnehme. Es muss ein Interesse vorhanden sein, damit mir etwas auffällt. Meine Wahrnehmung kann ich steuern. Ich kann mich Trends bewusst anschließen und mich im Gegenteil weigern, ihnen zu folgen. Oder mir ist ein Trend völlig egal, weil er mich nicht betrifft. Ich finde, das ist ein interessantes Gedankenexperiment, zu überlegen, von welchen Trends ich bestimmt bin (oder mich bestimmen lasse) zum Beispiel als Verbraucher.

Strategie aus der Steinzeit?

Trends nutzen unsere menschlichen Eigenschaften aus. Wir machen häufig das nach, was wir an anderen wahrnehmen und möchten gern dazu gehören oder bloß nicht auffallen. Vielleicht ist das eine Überlebensstrategie aus der Steinzeit, wer weiß? Für mich ist es viel spannender nachzuforschen, ob es mir auch gelingen kann, selbst Trends zu setzen. „Trendsetter Weltretter“ – so hat sich eine ökumenische Aktionsgruppe genannt. Hier versuchen Christ*innen, gemeinsam neue Trends für eine geschwisterliche und schöpfungsbewahrende Welt anzustoßen.

Allen, denen das zu groß erscheint, möchte ich Mut machen, kleine Trends im direkten Umfeld zu setzten. Wie wäre es zum Beispiel damit, jede persönliche Begegnung bewusst mit einem Lächeln zu beginnen. So ähnlich empfiehlt es ein altes Pfadfinderlied: „Wache Augen, weites Herz, Freundschaft, die zusammenhält, so verändern wir die Welt.“

Der Autor

Werner Busch, katholischer Pastoralreferent, Pfarrei Heilige Theresia von Avila