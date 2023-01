Mit einem Drogencocktail im Blut war ein 54-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Lambrecht in der Nacht auf Dienstag auf dem Heimweg, als er um 3.30 Uhr in der Hauptstraße in Lambrecht in eine Verkehrskontrolle geriet. Die Beamten stellten „mehrere Auffälligkeiten“ fest, die auf den Konsum von Drogen schließen ließen. Ein Vortest in der Dienststelle reagierte laut Polizei positiv auf die Stoffgruppen Ecstasy, Kokain, Amfetamin, Metamfetamin und THC. Daher wurde dem VW-Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Außerdem wurde bei dem Mann eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden. Den Fahrer erwarten ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.