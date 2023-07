Kirchenmusik im Bigband-Sound? Als die „New Brass Bigband“ in Mußbach 2003 aus der Taufe gehoben wurde, war das noch eine absolute Ausnahmeerscheinung. Jetzt feiert die Formation Jubiläum und hat sich längst zu einem musikalischen Botschafter entwickelt.

Dafür stehen zahlreiche Auftritte bei evangelischen, ökumenischen und katholischen Kirchentagen, aber auch Konzertreisen bis hin nach China und Südkorea. „Wir halten die Neustadter Fahne hoch!“, erklärt der Gründer Alexander Bähr auch in Anspielung auf die Versalien N und W im Namen.

Die Idee zur Bigband entstand aus der Arbeit der protestantischen Posaunenchöre der Pfalz. Gegründet wurde sie als Gemeindegruppe der Mußbacher Kirchengemeinde von Bähr mit Unterstützung des damaligen Landesposaunenwartes Traugott Baur aus Gimmeldingen. Ziel war es von Anfang an, modernere Musikstile in der Kirchenmusik zu etablieren. Dazu werden sakrale Stücke, also Choräle, Gospels und Spirituals, aber auch Klassisch-Weltliches jazzig interpretiert. Die Stile reichen vom Swing, Gospel und Rock über Funk bis zu modernem Pop.

Die musikalische Leitung hatte mit dem renommierten Jazztrompeter Ralph „Mosch“ Himmler dabei vom ersten Konzert am zweiten Weihnachtsfeiertag 2003 an ein Profi inne. Seitdem ist die Band weit gereist und hat durch die über 100 gemeinsamen Auftritte in unterschiedlichen Kirchen und Bühnen einen ganz besonderes Team-Spirit entwickelt. Eine Besonderheiten sei auch, dass mittlerweile mehr als ein Dutzend ehemaliger Mitwirkender beruflich in verschiedenste Bereiche der Musik eingestiegen seien, so Bähr.

Termin

Das große Jubiläumskonzert mit Klassikern und neuen Arrangements findet am Freitag, 14. Juli, um 20 Uhr in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen statt. Den Gesangspart übernimmt Claudia Albrecht. Der Eintritt ist frei.