Zusammen mit der jungen Naturwissenschaftlerin Lena Reinhard können Naturliebhaber bei einer Wanderung des Pfälzerwald-Vereins Hambach den Spuren der Luchse folgen – und zwar am Sonntag, 21. Mai, auf einer Tour rund um die Kalmit. Sie heißen Lucky, Kaja, Rosa oder Arcos: 20 Luchse aus der Schweiz und der Slowakei wurden in den vergangenen Jahren in den Pfälzerwald umgesiedelt.

Ein Erlebnis

Lena Reinhard hat dieses EU-Projekt begleitet. Wie groß ist das Revier des Luchses und welche Ansprüche stellt er an seinen Lebensraum? Wie geht es den Luchsbabys, die inzwischen geboren wurden. Und warum war der Luchs jahrzehntelang aus unseren Wäldern verschwunden? Lena Reinhard weiß auf all diese Fragen Antworten und berichtet auf dieser Tour bei verschiedenen Stopps ausführlich über das Wiederansiedlungsprojekt. Der Pfälzerwald-Verein Hambach ist stolz auf dieses Angebot und überzeugt: „Das ist sicher ein Erlebnis für junge Familien mit Kindern – aber nicht nur für sie.“

Die Tour rund um die Kalmit startet am Sonntag, 21. Mai, um 10.45 und ist etwa 10 Kilometer lang. Der Ausgangspunkt ist laut Verein gut mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar. Kosten: fünf Euro, Kinder bis 16 Jahre können kostenlos mitwandern. Weitere Infos gibt es nach der verbindlichen Anmeldung per E-Mail an: weiteloog@pwv-hambach.de.

Einzelheiten zum Treffpunkt werden nur an diejenigen verraten, die auch wirklich mitwandern und ihren Beitrag leisten. Für die Wanderung gilt wie die Beobachtung der Luchse: Man muss sich schon gezielt auf den Weg machen.