Im September waren ein Neustadter Förster und ein Umweltexperte der Stadtverwaltung am Kaiserstuhl zu Gast. Dort nahmen sie einen ganz speziellen Baum in Augenschein. Denn er könnte auch gut in den Pfälzerwald passen – als robustes Grün in Zeiten des Klimawandels.

Sie ist selten, einheimisch, wächst gern krumm, vor allem aber liebt sie die Wärme: die Flaumeiche, lateinisch Quercus pubescens. 15 bis 25 Meter wird sie hoch, und auch ihr Lebensalter ist mit bis zu 500 Jahren nicht gerade gering. Das i-Tüpfelchen aber ist: Sie mag auch anderes Grün. Deshalb zählen Flaumeichen-Wälder in Baden- Württemberg zu den artenreichsten Pflanzengesellschaften.

Der größte deutsche Flaumeichen-Wald liegt im Naturschutzgebiet „Büchsenberg“ bei Breisach am Kaiserstuhl. Dort hin hatten sich Förster Jens Bramenkamp und Klaus Hünerfauth von der städtischen Umweltabteilung aufgemacht, um die Lage zu sondieren. Im Hinterkopf hatten sie dabei den Gedanken, dass die vermutlich klimastabile Eichenart auch gut in den Pfälzerwald passen würde. Anschauen wollten sich die Experten vor Ort, wie die Flaumeichen wachsen, wie vital sie auch in Trockenjahren sind, wie man sie wirtschaftlich nutzen kann und welche Pflanzenarten sie gern um sich haben.

Zwar ist die Flaumeiche vor allem im Mittelmeerraum zu Hause. Trotzdem ist sie auch als deutsches Gewächs anerkannt, und zwar als eine gebietseigene Gehölzart im Westdeutschen Bergland mit Oberrheingraben, wie der Geograf Hünerfauth erklärt. Damit dürfte sie gemäß Bundesnaturschutzgesetz auch am Haardtrand, im Wald und in der freien Feldflur angepflanzt werden.

Besonders problematische Zonen beschreibt Bramenkamp: Steilhänge, die nach Süden oder Osten ausgerichtet sind und aus durchlässigen, nährstoffarmen Sandstein-Verwitterungsböden mit felsigen Abschnitten bestünden. Auf solchen Standorten schwächeln seit geraumer Zeit Waldkiefer, Edelkastanie und Traubeneiche. Die Traubeneiche, in extremen Lagen wie dem Bergstein-Südhang zuhause, leide seit gut 15 Jahren vor allem unter der Trockenheit. Kiefer und Kastanie hätten zusätzlich noch mit Schädlingsbefall zu kämpfen. Ein Ersatz kann auch aus Bramenkamps Sicht die Flaumeiche sein. Bereiche nördlich des Speyerbachtals am Ostrand des Pfälzerwalds, wo es am wenigstens regnet und die Stadt teilweise Grund- und Waldeigentümerin ist, böten sich auch als Standorte an.

Allerdings ginge es noch nicht um einen flächigen Waldumbau oder um Aufforstung. Laut Bramenkamp würden an den möglichen Standorten zunächst einmal lichte Stellen versuchsweise mit der Flaumeiche bepflanzt. Das Ziel: zu verhindern, dass erosions-, überhitzungs- und waldbrandgefährdete Extremstandorte völlig kahl werden. Da es sich um ohnehin unproduktive Standorte handele, seien betriebswirtschaftliche Aspekte zweitrangig, so der Förster. „Südlich des Speyerbachs sind die Extremstandorte aus historischen Gründen überwiegend Privatwald. Aber natürlich eignet sich die Flaumeiche auch dort, ebenso für Gärten und Parks, wenn die Bedingungen stimmen“, ergänzt er.

Was der Flaumeiche in Neustadt besonders gut gefallen könnte: Hier gibt es vier größere Bestände der seltenen Diptam-Wildstaude. Und mit dieser bilden die Flaumeichen in Baden-Württemberg eine gut funktionierende Gemeinschaft. Denn im Naturschutzgebiet am Kaiserstuhl sind nicht nur Flaumeichen, sondern ist auch einer der größten Diptam-Bestände Baden-Württembergs zu finden.