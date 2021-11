Nächsten Donnerstag erstrahlt Neustadt in einem besonderen Licht. Mit dem Weihnachtsmarkt hat das aber nichts zu tun.

Wenn es am Donnerstag nächste Woche dunkel wird, soll sich wieder vieles orange färben in Neustadt. Und wieder ist es der örtliche Zonta-Club, der dafür sorgen will, dass dieses deutliche optische Signal gegen Gewalt an Frauen gesetzt wird. „Orange your City“, auf Deutsch in etwa „Färbe Deine Stadt orange“, lautet das Motto am 25. November, dem alljährlichen internationalen Gedenktag für die weiblichen Opfer von Gewalt.

Das erklärte Ziel weltweit: Die orangefarbene Beleuchtung von Gebäuden oder Wahrzeichen einer Stadt soll das Bewusstsein dafür wachhalten, dass Gewalt in der Gesellschaft ständig vorhanden ist – und zum Widerstand ermutigen. In Neustadt werden daher das Erdgeschoss des Rathauses, der Löwe am Rathaus, die Tourist-Info, das Stadthaus in der Konrad-Adenauer-Straße und das benachbarte Gebäude der Wohnungsbaugesellschaft angestrahlt. Hinzukommen das Büro der Gleichstellungsbeauftragten, die Stadtbücherei, die Beratungsstelle für Frauen sowie die Stiftskirche.

Jeder kann mitmachen

Auch die Unternehmensgemeinschaft Willkomm beteilige sich an der Aktion, sagt Zonta-Präsidentin Ute Sabisch: „Verschiedene Geschäftsinhaber werden ihre Schaufenster orange beleuchten.“ Mit dabei sind auch das Roxy Kino und das Cineplex. Im Cineplex läuft zudem am Donnerstag eine Sondervorstellung der Dokumentation „Die Unbeugsamen“.

Und unterstützungsfreudige Bürger? „Auch sie können mitmachen“, so die Präsidentin. Einfach ein Licht, eine Kerze oder ein Plakat mit dem Slogan „Nein zu Gewalt an Frauen!“ ins Fenster stellen. Interessierte sind zudem für 17 Uhr auf den Marktplatz eingeladen, wo Zonta am Donnerstag die Aktion offiziell starten will. Bereits tagsüber wird das Frauenberatungszentrum mit einem Infostand in der Fußgängerzone präsent sein, der „Runde Tisch gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ will in den Sozialen Netzwerken seiner Mitglieder einen Videoclip posten. Zusätzlich hisst die Stadtverwaltung wie jedes Jahr die Aktionsflagge „Gegen Gewalt an Frauen“.