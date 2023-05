Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Dampfwandern“ ist in der Pfalz ein Muss: Das Kuckucksbähnel pendelt seit 36 Jahren an bestimmten Sonn- und Feiertagen zwischen Neustadt und Elmstein. Damit lassen sich wunderbare Ausflüge kombinieren. In diesem Jahr bringt allerdings das Coronavirus den Fahrplan durcheinander.

Auf Kinder üben Dampflokomotiven eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Für so manchen Steppke ist es ein Erlebnis, vom Papa hochgehoben zu werden, damit er einen Blick in den Führerstand