Eine 35-jährige Frau hat am Montag gegen 16.20 Uhr einen Verkehrsunfall in der Konrad-Adenauer-Straße in Neustadt verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Autofahrerin eine Verkehrsinsel umfahren. Gegenüber der Polizei gab sie an, in Gedanken versunken gewesen zu sein und die Verkehrsinsel übersehen zu haben. Ihr Auto blieb auf dem Fahrbahnteiler stehen und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Die 35-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt, ihr Wagen musste jedoch abgeschleppt werden.