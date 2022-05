Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagabend auf der A65 zwischen Deidesheim und Haßloch ist ein 32-jähriger Autofahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann kurz vor 19 Uhr in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Auto überschlug. Der Wagen landete im angrenzenden Wingert und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehren aus Deidesheim und Haßloch, die mit rund 25 Kräften im Einsatz waren, konnten den Fahrer ohne technische Hilfsmittel aus dem Auto befreien. Er wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Am Unfallauto entstand Totalschaden.