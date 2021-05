Ein bislang unbekannter Fahrer ist am Sonntag zwischen 3 Uhr und 3.20 Uhr auf der L 499 zwischen Elmstein und Frankeneck in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer ist laut Polizei geflüchtet. Polizei und Feuerwehr suchten das umliegende Waldgebiet ab, fanden jedoch niemanden. Der zerstörte Kleinwagen, ein grauer Mazda Tribute wurde abgeschleppt. Den Schaden beziffert die Polizei mit 8000 Euro. Wer den Unfall oder den Fahrer gesehen haben könnte, wird gebeten, sich an die Polizei Neustadt zu wenden, Telefon 06321-854-0