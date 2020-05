Mit einer Armbrust und einem Baseballschläger haben zwei Jugendliche am Montagabend in der Sternstraße in Haßloch mehrere andere Heranwachsende bedroht. Nach Angaben der Polizei hatten sich gegen 20.30 Uhr zunächst vier und später sechs Jugendliche auf der Straße aufgehalten. Aus einem noch unbekannten Grund kam es zum Streit innerhalb der Gruppe. Als zwei weitere Jugendliche aus einem angrenzenden Haus hinzukamen, droht zunächst einer von ihnen mit einem Baseballschläger, der andere wenig später mit einer Armbrust, die er spannte. Beides kam nicht zum Einsatz, sondern wurde nur mitgeführt. Schließlich begaben sich die beiden Jugendlichen wieder ins Haus, ohne dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die Polizei stellte bei der Anzeigenaufnahme die Armbrust und den Baseballschläger sicher. Der genaue Sachverhalt soll durch weitere Befragungen noch festgestellt werden. Gegen alle Beteiligten wurden Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung erfasst, so die Polizei.